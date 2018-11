María Rivas: la venezolana nominada al Grammy Latino y los Hollywood Music

En el año 1983 inició su carrera artística y desde entonces no ha parado en el mundo de la música. María Rivas, es una de las exponentes femeninas del jazz con proyección de escala internacional que con su voz ha dejado el nombre de su tierra natal, Venezuela, en alto.

Actualmente María Rivas es nominada al Latin Grammy en la categoría Albúm Tropical Tradicional, por su tema “Motivos”, al igual que otros artistas como: Rúben Blades, Omara Portuondo y La Sonora Santanera.

“Para mí fue una sorpresa debido a que tenía siete años sin sacar un disco. Lo hice con varios amigos con mucho amor, lo hicimos en Estados Unidos y el productor fue Miguel Chacón con la participación de Juan Carlos Torrealba, quien además me cedió dos temas”, dijo en exclusiva a El Nacional Web.

Rivas explicó que la nominación significa un regalo ante la situación política y económica que enfrenta el país. Aseguró que también es un homenaje a Aldemaro Romero.

“Es un detalle esperanzador ante la situación que padece el país. Estoy a la espera para estar al lado, nada y nada menos que de Rúben Blades, Omara Portuondo y la Sonora Santanera. Todos son ganadores de Gramy, eso es un logro”.

Detalló que la canción por la que es nominada tiene una conexión con ella debido a que la hace recordar momentos vividos con su padre.

“Motivos tiene un significado muy importante porque es la conexión entre mi padre, la musa y yo. Es muy lindo porque me recuerda una etapa muy bonita que viví con mi padre”, recordó con nostalgia.

Rivas enfrentó el cáncer en el año 2014, describió ese momento como uno de los más difíciles. Sin embargo, resaltó que esa lucha le permitió valorar más las cosas sencillas.

“La virgen cambió mi vida y el Señor me salvó. Gracias a eso aprendí a rezar el rosario y por ello me siento muy identificada con la canción ‘Rosario’ de Juan Vicente Torrealba. Este disco está bendecido”.

Explicó que en este disco también tiene una canción dedicada a los emigrantes, hizo referencia a los más de cuatro millones de venezolanos que decidieron salir del país en búsqueda de un mejor futuro.

“De ‘Polo a Polo’ está escrito para el venezolano emigrante y tiene mucho que ver con la situación que padece actualmente nuestro país”.

Este álbum también está nominado a los premios Hollywood Music In Media Awards en la categoría Tradicional Latino con la canción “Bailando Por Ti”.

“Esta nominación salió porque ayudé a una amiga a traducir esta canción y terminó siendo nominada. Estaré primero en Los Ángeles y luego en Nueva York, representando a mi país y espero traer ese regalo”.

La cantante indicó que los ciudadanos se expresan mediante el arte en los momentos de dificultad de sus países, a su juicio, las canciones de jazz con las letras más conmovedoras fueron creadas durante las guerras mundiales.

“Las naciones que han pasado por momentos difíciles y donde los ciudadanos se han sentido como prisioneros, es donde las personas han sacado más increíble su talento. Las letras más preciosas de jazz fueron creadas durante la guerra. Hay un talento venezolano creativo que se ha hecho sentir en estos momentos tan complicados”.

Desde joven vivió en varios países sin abandonar su carrera artística, pero recientemente decidió establecerse en Venezuela debido a que extrañaba al país en el que nació.

“Regresé a Venezuela porque la añoraba. He recorrido el mundo y no he encontrado ningún paisaje como los de Venezuela. Sus playas y sus montañas, extrañaba todo eso”, expresó.

Una nueva Venezuela

María Rivas aseguró que sueña con un país distinto al actual. Sostuvo que pronto iniciará la construcción de lo que catalogó como “una nueva Venezuela”.

“Yo creo que este país es la Jerusalen de estos tiempos y que es como dice la Biblia: la tierra que fluye leche y miel. Yo estoy segura que Dios está trabajando en esa nueva Venezuela que será construida por todos”.