María Alejandra Requena sobre su esposo: Sé que me reencontraré con él

María Alejandra Requena, presentadora venezolana de CNN en Español, reveló este domingo detalles de cómo ha sido su vida luego de la muerte de su esposo.

"No veo la muerte como miedo a que me pudiera tocar porque sé que me voy a reencontrar con mi esposo, pero no quiero que sea todavía ni por muchos años más porque mis hijos me necesitan”, dijo en una entrevista con Shirley Varnagy.

Requena también comentó que después de la pérdida de su esposo le fue difícil volver a trabajar, pero sentía que debía hacerlo para poder poder seguir adelante.

Reveló que sus hijos han sido su fortaleza, pero que hay momentos en los cuales se “derrumba”. Sin embargo, sostuvo que el apoyo que ha recibido de la gente "ha sido muy bonito”.

“No tener a mi esposo, mi compañero por casi 26 años, para hablar y tomar esas decisiones con respecto a nuestros hijos es muy difícil; por suerte he tenido mucha gente que me ha ayudado, eso ha sido fundamental para salir adelante”, explicó.

Por otra parte, Requena aseguró que tiene la intención de volver a Venezuela y agregó que en su casa trata de mantener vivas las tradiciones venezolanas para que sus hijos no pierdan sus raíces.

