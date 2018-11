Marco Archetti: “Debemos cuidar las palabras que usamos en las redes”

El boxeo y la literatura tienen algo en común para el escritor italiano Marco Archetti: la fuerza de voluntad del individuo. Ambos oficios demandan un largo y duro entrenamiento. Empezó a escribir cuando tenía 15 años de edad y no ha parado. Cuenta con nueve novelas: “En mi formación humana y profesional este género es fundamental porque participa en la construcción del mundo”.

Su primera obra, Lola Motel, está ambientada en Cuba, país que ha visitado anteriormente. Comenta que no es ajeno a las comparaciones que hacen entre Cuba y Venezuela. Sin embargo, dijo que aún no puede emitir un juicio al respecto. “He leído muchísimo sobre Venezuela y por eso me emociona tanto este viaje. En Europa se manejan dos escenarios totalmente opuestos: uno muy positivo y otro bastante pesimista. Lo que sí puedo resaltar es la valentía de su pueblo”.

El escritor fue invitado a participar en “La semana de la lengua italiana”, una iniciativa que se celebra en todo el mundo desde hace 18 años. “Aquí esta semana tiene mayor impacto porque nuestra lengua no es extraña a la tradición del país y por eso la impulsamos con tanto empeño”, indica Silvio Mignano, embajador de Italia.

Archetti también se dedica al periodismo de opinión. Escribe para el diario Il Foglio gracias a su activa participación en las redes sociales. El director del periódico lo seguía en Twitter, lo contactó y le ofreció una columna. “Tengo la suerte de trabajar en un medio que le da mucha importancia a la expresión escrita, por lo que no veo una distancia enorme entre el periodismo y la literatura”.

Como parte de sus actividades dictará hoy el taller “Las fronteras del periodismo” en el Centro Cultural Padre Carlos Guillermo Plaza de la UCAB, a partir de la 1:00 pm. Su público estará constituido por los estudiantes de Comunicación Social. “Me fascina la filosofía, por lo que espero entablar con ellos diálogos al estilo socrático, es decir, tener la posibilidad de intercambio, debate y contraposición”, comenta el escritor.

El autor abordará la relación entre la literatura, el periodismo y las redes. “Cuido el uso de mi lenguaje en las redes sociales. Empleo palabras técnicas cuando debo hacerlo y no escribo groserías. El hecho de que sea una plataforma tan amplia no quiere decir que debamos despreciar nuestro idioma. Las palabras también pueden ser peligrosas. Las redes se han usado para las campañas de odio. Yo siempre me cuido. Soy responsable de lo que publico y solo comparto noticias verificadas”.