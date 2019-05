Maluma fue criticado por posar con la cría de un león

Luego de triunfar en sus presentaciones en México con la gira “11:11”, Maluma fue blanco de críticas por un video publicado en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando el cantante colombiano visitó el sábado en México una instalación de protección y rehabilitación de felinos, donde no dudó ni un segundo en grabar un vídeo de recuerdo con un cachorro de león.

“Uno menos a quien a seguir”, “Me doy cuenta de que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales”, “No al maltrato animal”, “No es un animal domesticado, no puedes tenerlo de mascota, es un animal salvaje, no tienes por qué tenerlo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Maluma.

Entre tantas críticas, la que destacó y la que enfureció a Maluma fue la que implicaba el tema del maltrato animal, algo que el intérprete de “Mala mía” no quiso pasar por alto y se tomó unos minutos para responder.

Aclaró que el cachorro no era su mascota ni lo había sacado de su hábitat, sino que había sido rescatado y que el video fue tomado durante su visita al santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation, dirigido por Eduardo Serlo.

“Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león. No sé, no entiendo por qué hay gente tan estúpida, que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubieran rescatado”, dijo sorprendido por el sinfín de críticas.

Maluma colabora con la fundación desde hace tiempo y en su honor varios cachorros llevan nombres de sus canciones.