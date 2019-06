Maisie Williams protagonizará una serie de comedia

A sus 22 años de edad, Maisie Williams se ha ganado la admiración y el respeto de los fanáticos del cine y la televisión en todo el mundo. En su papel como Arya Stark en Game of Thrones, sobrevivió a los obstáculos después del asesinato de su padre, entrenó para convertirse en una chica sin rostro y acabó con uno de los villanos más temidos: el rey de la noche.

Ahora, la productora Sky anunció que Williams será la protagonista de su nueva serie de comedia: Two Weeks to Live.

Escrita por Gaby Hull, Two Weeks to Live cuenta la historia de Kim Noakes, una chica irreverente que vive en un pueblo campestre alejado de la ciudad. Gracias a las técnicas de supervivencia que su madre le ha enseñado durante una crianza particular, Noakes lleva a cabo una misión secreta en honor de la memoria de su padre. Cuando algo en el plan sale mal, deberá huir de un asesino y de la policía con una bolsa de dinero robado.

La actriz de Game Of Thrones, de acuerdo con el artículo publicado por Deadline, dijo: “Estoy buscando algo nuevo. Creo que Two Weeks to Live tiene potencial y quiero lograr algo increíble con este maravilloso equipo”.

Jon Mountague, director de Comedy Sky agregó: “Con Maisie Williams al frente la serie es para morirse. Inteligente, británica y muy original. No podemos esperar para sorprender a las audiencias con mejores comedias”.

Two Weeks to Live todavía no ha anunciado el resto de su elenco, pero comenzará a grabarse a finales de 2019.