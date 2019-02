Mahershala Ali fue el ganador del premio Óscar a Mejor Actor de Reparto

El ganador del premio Óscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, a Mejor Actor de repartoo es Mahershala Ali por Green Book.

Los otros artistas nominados, junto con el largometraje en el que participaron, en esta categoría fueron:

Adam Driver, BlacKkKlansman.

Sam Elliott, A Star Is Born.

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice.