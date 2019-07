Maduro cambió de opinión: ahora le gusta la serie sobre Bolívar de Netflix

“¿Cuántas mentiras, deformaciones y basura pondrán en la miniserie de Bolívar?”, dijo Nicolás Maduro, hace casi un mes, sobre Bolívar: una lucha admirable, la serie que estrenó Netflix el 21 de junio sobre la vida y obra de uno de los personajes más importantes de la historia política del continente.

Pero, luego de haber visto algunos episodios de la serie, cambió de opinión. El martes, en un acto de gobierno, el líder oficialista confesó que le parece atractiva, bien producida y colorida. Además, aseguró que está tomando nota de cada capítulo para ofrecer una opinión completa. "Como es Bolívar, emitiremos una opinión objetiva, sincera y constructiva sobre esa serie", agregó.

La serie de 60 capítulos, producida por la cadena colombiana Caracol Televisión para Netflix, fue escrita por Juana Uribe, quien manifestó que no le sorprendían los comentarios negativos de Maduro antes del estreno de Bolívar: una lucha admirable, porque la figura del Libertador ha sido “manoseada y tergiversada” por el chavismo.

Maduro, por supuesto, no dudó en responderle a la escritora: “No sea grosera. No diga eso. Chávez y el chavismo resucitaron la idea de Bolívar, resucitaron el espíritu de Bolívar. Lo bajó del bronce helado de las estatuas y lo convirtió en hombre y mujer, en idea viva”.

Grabada en Colombia y en España, la serie es protagonizada por José Ramón Barreto, como Bolívar joven, y por Luis Gerónimo Abreu, quien da vida al Libertador en su etapa adulta. También participan los venezolanos Irene Esser, Rosmeri Marval, Nohely Arteaga y Abril Schreiber.

“Primero tendrá que verla y después decir si le gusta o no. Y se aceptará su opinión, porque de eso se trata la libertad de expresión. Aunque creo que tiene asuntos muchísimo más importantes de los que ocuparse”, expresó Luis Gerónimo Abreu cuando Maduro se pronunció sobre la serie sin haber sido estrenada.

José Ramón Barreto también había invitado al gobernante a ver la serie antes de emitir opiniones. “La crítica la hizo cuando aún no había salido al aire, y criticar algo que no has visto es vacío. Yo estoy seguro de que la imagen de Bolívar no se distorsiona, más bien se enaltece su historia, lo que fue”, dijo el actor de 27 años, radicado en Ecuador.