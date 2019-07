Madura, redundante y fascinante: lo que dice la crítica de Stranger Things

Este jueves en horas de la madrugada Netflix estrenó la tercera temporada de Stranger Things.

Y la crítica ya se ha pronunciado: "Más madura". "Redundante y exagerada ambientación". "Fascinante".

El tráiler final de la entrega, que se difundió el 20 de junio, reveló una parte de la batalla de los personajes contra misteriosas criaturas y seres malignos. Allí se descubre que el monstruo del mundo al revés (upside down) ha permanecido oculto y ahora planea apoderarse de Hawkins, Indiana.

“Con más acción que nunca, la serie demuestra que la fórmula solo necesitaba un descanso para seguir fresca como un instante bajo el aire acondicionado. Más de lo mismo, pero mejor encajado”, publicó el diario ABC de España en su sección Playseries.

De acuerdo con Rotten Tomatoes, que agrupa las reseñas de críticos profesionales sobre películas y series de televisión y las califica con un resultado promedio, esta tercera temporada tiene 96% de aprobación por parte de los mejores críticos y 71 valoraciones de los usuarios.

Un consenso de la crítica califica la trama como vibrante y encantadora. “Stranger Things se transforma en un fascinante, aunque familiar paseo de verano que disfruta de su nostalgia cargada de neón sin perder de vista las ricas relaciones que hacen que la serie sea tan cautivadora”, indica el portal.

Otros críticos se enfocan en el desarrollo definitivo referente al upside down y los males que la habitan. Coinciden que en la primera entrega se obtuvo “un pequeño aperitivo” de las amenazas a las que tendrán que enfrentarse Millie Bobby Brown y sus amigos.

“Ningún problema en aceptar el peaje de la repetición si a cambio van preparando todo para una cuarta temporada en la que haya cambios reales. Stranger Things’ mantiene los virtudes y los defectos de la serie en este primer episodio de su tercera temporada”, reseñó Espinof.

Por otra parte, el site Metacritic, que también califica y mide los comentarios del cine y la televisión en Estados Unidos, califica con 75% el primer capítulo de la tercera temporada.

Ocho episodios conforman le nuevo ciclo.

-"Suzie, do you copy?" ("Suzie, ¿me recibes?")

-"The Mall Rats" ("Ratas de centro comercial")

-"The Case of the Missing Lifeguard” ("El caso de la socorrista desaparecida")

-"The Sauna Test" ("La prueba de la sauna")

-"The Source" ("El origen")

-"The Birthday" ("El aniversario")

-"The Bite" ("La mordedura")

-"The Battle of Starcourt" ("La batalla de Starcourt")