Madonna confesó que fue acosada por Harvey Weinstein

La cantante Madonna confesó este jueves que el productor de cine Harvey Weinstein sobrepasó los límites con ella. Madonna se suma así a la lista de mujeres que denunciaron acoso sexual por parte de Weinstein.

La cantante contó que durante el rodaje de su película documental en 1991, En la cama de Madonna, producida por Miramax (la distribuidora del productor de Hollywood) Weinstein se le insinuó, reseñó el diario ABC.

Explicó cómo el productor se aprovechaba de su poder para acosar a mujeres: "Harvey cruzó algunas líneas y límites y se me insinuó sexualmente. Él estaba casado en ese momento y, realmente, no estaba interesada".

Añadió que en ese entonces era consciente de que hacía lo mismo con muchas otras mujeres que conocía en el negocio.

"Todos pensábamos: 'Harvey puede hacer eso porque tiene mucho poder y sus películas son tan exitosas que todos quieren trabajar con él, así que hay que aguantar", afirmó.

Madonna recordó que se alegró cuando se enteró de que Harvey Weinstein había sido acusado de acoso sexual a cientos de mujeres.

"Cuando ocurrió, dije: ‘Por fin'. No me alegro de que entre en la cárcel. Eso no es bueno para el karma. Pero sí fue bueno que alguien que había estado abusando durante tantos años de su poder fuera llamado a declarar", agregó.

La artista no solo menciona a Weinstein, sino que también se refiere a Donald Trump, a quien catalogó de "macho alfa" e "inseguro".

"Un hombre, o un humano, que está seguro de sí mismo no tiene que estar acosando a las personas continuamente", subrayó.