Luis "Moncho" Martínez habló luego de sus declaraciones acerca del Saime

Luis “Moncho” Martínez, humorista y productor audiovisual habló este viernes luego de sus polémicas declaraciones en un video sobre el servicio ofrecido por el Saime.

“Los que me conocen saben que yo he sido opositor toda mi vida. He vivido todo lo que viven los venezolanos a diario“, comentó el humorista venezolano en una entrevista en el Circuito Onda.

“Moncho” Martínez indicó en la entrevista que no pudo realizar la renovación del pasaporte por la página por lo que se dirigió a la sede de la institución. me hicieron pasar y me senté en una sala de espera. “Me hicieron llenar unas planillas y me dijeron que pasara el otro día. Luego el equipo de prensa interno del organismo me dijeron que si podía hacer un vídeo contando mi experiencia“, agregó Martínez.

“Solo quiero decirle a la gente que yo de un día para otro no voy a cambiar, yo soy el mismo Moncho lleno de valores”, concluyó el actor venezolano.

