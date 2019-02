Luis Fonsi: Venezuela no nos vamos a dar por vencidos

El puertorriqueño Luis Fonsi indicó este viernes que está feliz por formar parte de una iniciativa como el concierto Venezuela Aid Live para recaudar fondos para la ayuda humanitaria a Venezuela.

El boricua empezó su presentación en el evento en Cúcuta interpretando su exitoso tema “Despacito”. El cantante aseguró que los venezolanos no están solos antes de cantar su canción.

“Como dice esta canción no nos vamos a dar por vencidos”, dijo antes de cantar su canción “Yo no me doy por vencido”.

Fonsi agradeció a Colombia por la iniciativa para recaudar fondos para los venezolanos.