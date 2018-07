Lovato y otras estrellas que admitieron adicción a las drogas y el alcohol

El brillo de la fama, dinero y poder es opacado cuando sus protagonistas confirman que tienen alguna adicción. Fuera de las luces de los reflectores, las celebridades son simples personas con temores y vicios que los destruyen poco a poco.

El primer paso para el cambio es la aceptación y parece que solo lo entienden algunos famosos de la pantalla grande. Esta es una lista de algunas celebridades que conversaron abiertamente sobre sus adicciones.

1. Lady Gaga

La cantante confesó en el 2016, en el programa de radio de Elvis Duran, que tuvo que dejar de fumar marihuana porque se volvió adicta. "Fui adicta a ella, aunque creo que es la mejor droga para elegir cuando estás jugando y experimentando, solo quiero que los niños pequeños sepan que en realidad pueden volverse adictos a ella, y en última instancia es una forma de automedicación. Fumaba de 15 a 20 cigarrillos de marihuana al día sin tabaco", confesó Lady Gaga.

2. Zac Efron

El actor norteamericano confesó una vez que tuvo que luchar contra su adicción hacia las drogas y el alcohol. "Bebía mucho, demasiado. Nunca es una cosa específica", indica Zac Efron en una entrevista para Hollywood Reportes en mayo del 2014. "Creo que ha cambiado mi vida. Estoy mucho más cómodo con mi propia piel. Las cosas ahora son mucho más fáciles", sentencia el actor de 30 años.

3. Ed Sheeran

"Realmente no notaba lo que sucedía", indicó Ed Sheeran sobre su adicción a las drogas en el programa 'The Jonathan Ross Show' . "Simplemente comenzó a suceder gradualmente, y luego algunas personas me llevaron a un lado y me dijeron: 'Cálmate'.

'El cantante manifestó que al inicio todo es divertido, pero puede terminar mal', indica Ed Sheeeran al explicar sus razones de alejarse del mundo del espectáculo y tomarse un año sabático.

4. Demi Lovato

La cantante es la viva imagen de la lucha personal para poder salir de una adicción. "No estaba listo para ponerme sobria", dice Demi Lovato en su documental en Youtube 'Simply Complicated'.

"Me escabullía y tomaba drogas, falsificaba mis pruebas de drogas con orine de otras personas. Hubo una noche en que usé un montón de cocaína y cogí unas cuantas pastillas Xanax, y empecé a ahogarme un poco. Comencé a correr, y pensé: 'Dios mío, podría sufrir una sobredosis en este momento' ".

La cantante fue hospitalizada por una supuesta sobredosis de heroína hoy en los Ángeles.

5. Brad Pitt

El actor confesó en el 2016 que su adicción por el alcohol fue uno de los factores para que su matrimonio con Angelina Jolie llegara a su fin.

"Estaba tomando demasiado. Se había convertido en un problema. Y estoy muy feliz de que haya pasado medio año, que ha sido agridulce, pero tengo mis sentimientos en mis manos otra vez”, aseguró Brad Pitt en una entrevista a GQ Styles.

6. Fergie

"Del éxtasis pasé a la metanfetamina de cristal", indicó la popular Fergie ante el programa de Oprah Winfrey en octubre de 2012. "Con cualquier droga, todo es genial al principio, y luego lentamente su vida comienza a caer en espiral", sentenció Fergie.

7. Drew Barrymore

"Cuando tenía 10 años, estaba sentado en una habitación con un grupo de adultos jóvenes que fumaban marihuana", manifestó Drew Barrymore en una entrevista en diciembre de 1990. "Quería probar. Eventualmente, eso se volvió aburrido", cuenta Drew Barrymore.

"Bueno, si fumar marihuana es lindo, también sería lindo conseguir las cosas más pesadas como la cocaína. Era gradual. Lo que hacía seguía empeorando cada vez más, y no me importaba lo que hicieran los demás", comenta la actriz.