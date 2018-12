Los villancicos de denuncia de Luis Chataing

El locutor venezolano Luis Chataing versionó los cantos tradicionales que se entonan durante las fiestas de fin de año para denunciar la situación política venezolana.

"Maduro se ira, Diosdado se irá, los Tarecks se irán, Winston y Roque se quedarán. No hay asilo para tanta nigua, no hay asilo para tanta nigua, no hay asilo para tanta nigua, talanqueras a saltar", cantó Chataing en el opening de su programa "Conectados" al ritmo del villancico "Felíz Navidad".

También recitaron rimas al son de las canciones "Orinoco", "Amparito", "Corre Caballito", "Tucusito", "Mi Burrito Sabanero y "Niño Criollo".