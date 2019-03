Los superhéroes del MCU olvidados en los afiches de Avengers: Endgame

"Avengers: Endgame" es el punto final de la fase tres del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y para aumentar la expectativa en torno a la cinta, la compañía publicó una serie de nuevos pósteres de supervivientes y caídos, aunque olvidando a varios personajes que han sido claves a lo largo de este universo.

En total, son 32 imágenes las que componen esta oda a la vida y la muerte. Los héroes que sobrevivieron al chasquido de Thanos están en su color normal, mientras que aquellos que no lograron salvarse se muestran en blanco y negro. Todos ellos tienen la frase de "Avenge the Fallen".

Incluso, estos pósteres presentan a Happy Hogan y a Wong, considerados personajes secundarios de la llamada 'Saga del Infinito'. Algunos de estos héroes cayeron durante los eventos de "Avengers: Infinity War", precuela directa de Endgame, otros no.

Entre aquellos que no recibieron un póster se encuentran tres entrañables personajes. Dos de ellos son Hank Pym y Janet Van Dyne, los Ant-Man y Wasp originales. Su familia entera desapareció por culpa de las Gemas del Infinito, pero en la escena post-créditos de "Ant-Man and the Wasp".

Es posible que Marvel Studios los haya dejado fuera de la creación de estos pósteres para darle espacio a los nuevos Ant-Man y Wasp, que son Scott Lang y Hope Van Dyne. Por otro lado, se dice que no se incluyeron por no formar parte de "Avengers: Infinity War".

No obstante, esta explicación se queda corta con Maria Hill, que sí se convirtió en polvo luego de la escena post-créditos de Infinity War junto a Nick Fury. Fury también recibió un póster, pero Hill no.

Otro de estos personajes es Heimdall. Él fue eliminado por Thanos en la toma inicial de "Avengers: Infinity War". Él no fue convertido en polvo, pero tampoco lo fueron Loki y Gamora, y ambos recibieron un póster dentro de las nuevas imágenes compartidas por la compañía.

Por otro lado, se confirma una muerte que no estaba claro luego del final de la última película de Marvel Studios. Al parecer Shuri, la hermana de Black Panther, se transformó en polvo fuera de cámara, aunque en esta ocasión ella sí recibió un póster en blanco y negro.

¿Cuál fue el criterio que siguió Marvel al momento de crear estas imágenes? La verdad no es clara, pero es posible que aquellos personajes que no aparecen con este estilo no serían importantes para el desenlace de la saga.