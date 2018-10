Los scouts descubrieron más de la vida de MOS

Con motivo del 110 aniversario del nacimiento de Miguel Otero Silva, El Nacional organizó un recorrido para la comunidad scout de Caracas. 137 niños y jóvenes, de los distritos José Antonio Páez, Caricuao, Ávila y Santiago de León, conocieron un poco más sobre la vida y obra de uno de los autores más importantes de las letras venezolanas.

Miguel Otero Silva nació el 26 de octubre de 1908 en Barcelona, Anzoátegui. Su vida transcurrió en Caracas, donde fundó el periódico El Nacional en 1943. Además de su actividad periodística, participó activamente en la política. Escribió novelas fundamentales para la literatura del país, como Oficina N° 1 y Casas muertas.

La actividad con los scouts estuvo organizada en tres paradas: la Galería Miguel Otero Silva, donde observaron objetos icónicos como su máquina de escribir; la plaza interna de la sede, decorada por pendones que reproducían fotos de Otero Silva rodeado de destacadas figuras, como Pablo Neruda; y por último el auditorio, en el que se proyectaron las caricaturas realizadas por Mateo Manaure y Pedro León Zapata, entre otros. Además recalcaron su afición por los deportes, especialmente el beisbol y el hipismo.

A pesar de que Otero Silva publicó sus libros desde la década de los años treinta hasta los ochenta, cuando se les preguntó a los niños cuáles novelas conocían del autor, respondieron Cuando quiero llorar no lloro. Jesús Bravo, de 15 años de edad, comentó que esta historia lo cautivó desde muy pequeño. “Mi mamá y mi abuela solían ver la telenovela que pasaba Televen. Me impactó mucho la historia, tanto así que tiempo después me leí el libro y quedé fascinado por la vida de los Victorinos”. La telenovela fue producida por el canal estadounidense Telemundo y batió records de audiencia. Esta misma internacionalización aplica a sus seis novelas restantes, que han sido traducidas en más de diez idiomas.

Los scouts de la región Distrito Capital culminan con este recorrido la actividad “80.000 horas de solidaridad”. Los niños tuvieron que crear frases que reflejaran los valores de convivencia, respeto, tolerancia, solidaridad, amistad y paz. Igualmente recogieron material reciclable con el fin de hacer unas tarjetas navideñas. Las mejores ocho serán expuestas en la sede del periódico y las restantes se repartirán en diversos ancianatos de la capital.

El Nacional seguirá promoviendo estos recorridos, en honor al natalicio de Miguel Otero Silva, para los colegios del municipio Sucre.