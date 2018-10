Los ritmos de La melodía perfecta llegan a Netflix

Las diferencias de personalidad se notan desde lejos.

Gabriel Martínez, mejor conocido como Gabo, el más conversador, habla con una voz pausada y aguda, mientras que su hermano Gio se expresa con un tono más grave. El primero prefiere vestir suéter, lucir gorra, no lleva piercings ni tatuajes visibles. El segundo, lacónico, tiene los brazos repletos de tatuajes y en sus orejas están enganchados unos brillantes túneles.

Ambos se complementan en La Melodía Perfecta, uno de los dúos musicales con más proyección del momento, que el 27 de septiembre pasado, en la gala de los Premios Pepsi Music, fueron reconocidos como Mejor Artista Urbano y Mejor Artista del Año, uno de los premios más codiciados de la noche.

“El premio al Mejor Artista lo esperábamos y lo queríamos mucho. Vimos las nominaciones y estaba un pelo difícil, porque estaban nominados San Luis, Nacho, Guaco, Gustavo Elís… mucha gente de peso. Creímos que iba a estar más complicado, pero confiamos muchísimo en todo el trabajo que venimos haciendo”, señala Gabo, de 23 años de edad, tres menos que su hermano. “Ha sido bonito el reconocimiento porque te das cuenta del efecto que genera la música que haces. Hubo una euforia cuando anunciaron el Artista del Año, porque mucha gente apostaba a nosotros”, agrega Gio.

Hace ya tres semanas publicaron el videoclip de “La cadera” en Youtube, que ayer superaba las 3,8 millones de visualizaciones. La canción mantiene el estilo tropical-urbano que los define. Enfatizan en que su música no es solo reguetón y que les gusta divertirse creando. “Nuestra corriente es tropical y urbana. No nos molesta que digan que solo hacemos reguetón, nos causa risa. Pero es parte del desconocimiento. Nosotros lo que hacemos es explicar. Ya cuando la gente no entiende, decimos que sí, somos reguetoneros”, indica Gabo.

Ahora trabajan en proyectos internacionales. El domingo viajaron a Argentina para trabajar el tema “Inolvidable” con el actor cantante pop y Lionel Ferro. Estarán allá hasta el 26 de octubre. “Este es el primer viaje realmente importante que haremos. Tendremos una gira de medios. Y estamos haciendo lo posible por producir el videoclip de ‘Inolvidable”, explica Gabo. Sin anunciar fechas, dijeron que próximamente se presentarán en Bolivia, Guatemala, Perú, Uruguay, Panamá, Argentina, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Chile y Paraguay.

Otra aspiración que se les cumple es la de estrenarse como actores. Recientemente recibieron la noticia de su participación en una serie de Netflix que tendrá 40 capítulos. Por ahora no pueden mencionar el nombre de la producción ni la fecha de inicio, pero adelantaron que será sobre su corta pero ascendente carrera. “Hace tiempo veníamos coqueteando con eso. En Estados Unidos hay personas que han estado detrás de nosotros y siempre hemos buscado los canales. Será muy divertido porque vamos a ser nosotros mismos. No sé si será actuación”, añade Gabo.

No ha sido fácil el camino para los hermanos Martínez. Aunque en apenas seis años han alcanzado importantes éxitos —entre ellos la canción “Juntos”, que de acuerdo con Gio marca un antes y un después en la carrera del dúo—, reconocen que al principio fue cuesta arriba lograr una buena recepción por parte del público o aparecer en los medios. “Hay momentos en los que te encuentras con personas que te cierran las puertas por no conocer tu trabajo”, recuerda Gio, a quien también le gusta escribir historias y publicarlas en Instagram. “El rechazo de la gente al principio es complicado. Había personas que bostezaban mientras cantábamos, pero eso lo tomamos como motivación, sin acomplejarnos”, añade su hermano.

Cuando se le pregunta a Gio si es verdad que tiene un carácter fuerte, responde riéndose: “Eso es mentira, el de carácter fuerte es el que está al lado”, refiriéndose a su hermano, conocido por ser muy estudioso y riguroso, una habilidad que aplica a la música. “Siempre hay que analizar, buscar cosas diferentes. Hoy en día, en la música pasa algo interesante: nosotros hemos querido ser como el anglo, pero resulta que los americanos buscan lo latino”, dice el cantante.

Aseguran que no existe competencia entre ellos. Cuando hay algún desacuerdo –dicen– lo expresan libremente. “Nosotros no discutimos. Lo que hacemos es dar ideas. Como el equipo de trabajo también es familiar, creo que no hay ningún tipo de inconveniente a la hora de una pelea o algo”, señala Gio, quien considera que sí ha sido difícil aprender a dirigirse a las personas cuando se está agotado por el trabajo.

Los miembros de La melodía perfecta discrepan en cuanto a cómo han cambiado sus vidas luego de la fama. Gio opina que sigue siendo un joven normal, solo que se dedica a una profesión que lo expone públicamente. Cuando no está en el escenario, va a la playa, juega videojuegos o asiste a reuniones. Gabo, por el contrario, afirma que viven con más presión que la que tendría un joven promedio de su edad: “Te cambia la visión y la forma de vivir. Comencé a los 16 años y fue diferente no seguir saliendo y tener que hacer música. Además, estamos expuestos a muchos vicios, presión social, excesos que debemos controlar. Por ejemplo, si salgo toda la noche y me embriago y me quito la camisa puedo ser mal visto, porque pueden decir que uno es un loco, que se le subió la fama a la cabeza o te dicen drogadicto”.

—¿Y se sienten felices con lo que han logrado hasta ahora?

—Claro, admite Gio.

—Ha sido muy rápido todo lo que hemos logrado. Tenemos apenas 5 o 6 años en la agrupación. Hay otros grupos que viven esto en 10 o 15 años, concluye Gabo.