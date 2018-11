Los recuerdos desembocan en una estructura poética

in ningún tema en mente y solo movido por la emoción, el cineasta venezolano Luis Arnías grabó durante un año imágenes vinculadas con sus amigos, su familia y sus memorias. Luego, sumergido en un diálogo interior, estructuró las filmaciones de manera poética. El resultado es el cortometraje Ojo malcriado, seleccionado para competir en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde se proyectará los días 12 y 13 de noviembre.



“Es la primera selección internacional que logro. Estoy muy contento de que Ojo malcriado esté en un país latinoamericano, pues lo realicé en español y deseaba que fuera proyectado sin subtítulos. Estoy sorprendido de que haya sido escogido en ese festival”, expresa Arnías, quien para el momento de la entrevista tenía poco tiempo para hablar pues debía volver al salón de clases del Emerson College, en Boston, donde imparte clases de cine.



El director, de 36 años de edad, creció en el municipio Baruta de la Gran Caracas. A los 19 años se fue a Boston para estudiar Artes Plásticas en la School of the Museum of Fine Arts. También es Teaching Assistant en la Universidad de Harvard, en las cátedras Introducción al cine de no ficción y Práctica avanzada de medios críticos. Ha dirigido los cortometrajes This Must Be The Place (2011), Like (2010), The Fall (2009) y A la deriva(2006). Además, se dedica a la escultura y de vez en cuando a la pintura, disciplina que le obsesiona.



En Ojo malcriado, que se presentará en la Sección Competencia Latinoamericana de Cortometrajes y que le tomó tres años y medio realizar, no existe la estructura narrativa que suele verse en las cintas convencionales. Arnías, de hecho, considera que es un trabajo experimental. “La estructura del filme es como una serie de viñetas. Cada una está dividida por un subtítulo que aparece entre los segmentos. Tampoco es un solo tema: tiene recolecciones de la memoria que pueden tratar sobre la amistad, el humor, la luz o la poscolonización”, expresa el director.



La cinta, incluida la edición, fue realizada de manera independiente por Arnías, a quien en este momento únicamente le interesa el formato del cortometraje, no solo por la libertad artística que permite, sino porque es lo que puede producir.



Por falta de recursos, el cineasta no pudo viajar a la première de Ojo malcriado en el Berwick Film & Media Arts Festival, en Inglaterra. Y lamenta que tampoco podrá ir a Argentina para la proyección del filme por la misma razón. “Yo no tengo productora. Trabajo con mi propio dinero. Eso no significa que lo que haga sea menos que otras cosas. Sigo animado por este tipo de arte”, expresa.



El artista, que trabaja actualmente en un filme sobre la familia y el hogar, considera a la cinematografía como un medio de expresión como otras ramas del arte, así que evita separar uno del otro. “El cine suele ser comparado con el que se hace en Hollywood. Pero yo no lo desvinculo, por ejemplo, de las artes plásticas. Es un elemento de expresión y tomo muy en serio tanto la imagen como el sonido. Todo es interesante”, afirma.