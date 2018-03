Los Pixel presentan sus maneras de salir del laberinto en nuevo álbum

Se acabó la espera. Pasaron siete años antes de que Los Pixel estrenaran un disco. Ahora lo sabes todo es el nombre del quinto álbum de estudio de la agrupación liderada por el cantante Pablo Dagnino.

El aperitivo fue servido en diciembre de 2017, cuando en su canal de Youtube el grupo publicó el video lyric de la canción “Corazón espichado”, un tema que se inscribe en el estilo que ha definido a la banda, una canción con frases directas, sencillas y pegajosas, acompañadas por unos riff que oscilan entre el sonido tenue y la estridencia moderada.

A principios de marzo se estrenó el video de “La clave”, otro tema de esta producción perteneciente a esta banda que cumple 17 años de carrera. Fue en 2001 cuando Los Píxel debutaron con un disco homónimo y una alineación en la que se encontraban el guitarrista Norton Pérez, el bajista César Masroua, el baterista Ismael Baíz, y el también guitarrista Héctor “Tito” Fierro y el cantante Dagnino, estos últimos son los únicos miembros originales que se mantienen. Los otros lugares ahora los ocupan Pablo Fernandes (bajo) y Eduardo Sáez (batería).

“Sacar un disco en estos días no es soplar y hacer botellas. Si bien existe la tecnología para grabar con bastante velocidad, componer canciones es un proceso que toma tiempo, especialmente cuando quieres hacer buenas canciones. En el caso de nosotros, trabajamos mucho con el jamming, y hay un proceso de decantación. Por supuesto, está la situación del país, que hace que se retrasen las cosas que normalmente se harían más rápido”, afirma Dagnino.

Ahora lo sabes todo, que se podrá conseguir en Cúsica, es un disco producido por Diego Márquez junto con la agrupación. Los temas, en su mayoría, son sobre el amor, el desamor, la pesadumbre, los sentimientos cotidianos y el ímpetu para alcanzar objetivos. “Claro, nada está pensado para dar lecciones. Es una especie de cinismo fino”, indica Fierro.

Dagnino completa la idea: “Hay bastante de escritura automática. Cuando lo hago, trato de que mi subconsciente se manifieste a través de las letras. A nivel consciente hay muchos elementos en el tapete, pero creo que un trabajo artístico debe plantear nuevas posibilidades, algún tipo de esperanza, sin tantas tonterías. Hay realidades que son duras y se tienen que enfrentar, como otras triviales como pararse de la cama. Uno a veces se pregunta qué hacer el día de hoy si tantas cosas que nos rodean son negativas o tóxicas y se pueden considerar como limitantes. Eso está en el disco, son formas de salir del laberinto”.

Los Pixel reaparecen en un ambiente incierto: entre bandas que se han separado o emigrado, generaciones jóvenes y adultas que cada vez más aumentan la estadística de la diáspora, así como en medio de una crisis económica que merma la capacidad de muchos para salir a oír algún concierto en los escasos locales que prestan sus tarimas al rock. “Y por eso, una nueva realidad que estamos encontrando es toda esa gente afuera, pero también en Venezuela, donde vivimos, hay mucha gente luchadora, que quiere rock, música. Hay agrupaciones que están trabajando duro y haciendo cosas maravillosas. Nosotros somos parte de ese movimiento que quiere seguir expresándose a pesar de las circunstancias. No hay que decaer, hay que mantener ese ímpetu de realizar cosas por el que uno vino al mundo”, dice Fierro. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de emigrar. “Si salimos del país, lo haremos juntos. Ahora, si alguien lo tiene que hacer individualmente por distintas razones, es otra cosa. Ojalá no suceda. Son problemas que siempre están presentes en estos días”, indica Sáez, baterista de Los Pixel, la banda que se presentará en Cúsica Live, en El Hatillo, el 14 de abril.