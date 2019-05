Los peores errores que se han colado en los episodios de Game of Thrones

Aunque fueron las revelaciones, romances y giros en la trama lo que captó la atención de los fans de Game of Thrones durante la emisión del cuarto capítulo de la octava temporada, hubo un detalle curioso que no pasó desapercibido por el público.

En “The Last of the Starks” una escena mostró un supuesto error que tiene como protagonista un vaso que parece ser de la conocida marca Starbucks.

El objeto, que evidentemente no corresponde al tiempo ni la trama de la serie, pareció en el encuadre junto a Daenerys Targaryen en uno de los momentos decisivos: cuando se da cuenta del poder de atracción de Jon Snow con la gente.

Por la posición en la que está el vaso todo apunta a que se encuentra frente al asiento de Jon Snow (Kit Harington), así que el error podría haber sido de él; sin embargo, no puede descartarse que se trate de una estrategia de mercadeo product placement para promover la marca.

my favorite show in the entire world forgot a STARBUCKS COFFEE CUP ON THE TABLE WHILE FILMING pic.twitter.com/60z3pOCfg9 — zane (@zane) 6 de mayo de 2019

Otros fail en la serie

No solo un supuesto vaso de Starbucks se ha colado en la aclamada serie de la época medieval, en otros episodios se han visto aparentes cargadores de computadora, espadas de plástico y errores de continuidad o edición en la historia.

Parece que un cargador de computadora se filtró en la escena de Stannis Baratheon. (Fuente: Captura de pantalla)

La espada de goma de Jon Snow en "Game of Thrones". (Fuente: Captura de pantalla)

¿Sansa es Targaryen? (Fuente: Captura de pantalla)​

Melisandre sin su inseparable collar. (Fuente: Captura de pantalla)​

En "Game of Thrones", Ned Stark es muy claro al destacar que todos los de sangre Baratheon tienen el cabello oscuro. Shireen era casi tan rubia como un Lannister. (Fuente: Captura de pantalla)

En el episodio "Valar Dohaeris", cuando Margaery hace una visita a los súbidotos de Joffrey, se escucha la alerta de una notificación de correo electrónico. (Fuente: Captura de pantalla)​

En Twitter, algunos usuarios bromearon con la situación, mientras otros aseguraron que tratándose de la temporada final de una de las series más importantes de HBO no deberían verse este tipo de supuestos errores.

Recordemos que la temporada final de “Game of Thrones” viene emitiéndose con gran éxito en HBO. El próximo domingo 12 de mayo se presentará el penúltimo capítulo de la serie de fantasía y podría mostrar a la persona que se quedará con el ansiado Trono de Hierro.

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ — Joseph (@TheGeneralSYD) 6 de mayo de 2019