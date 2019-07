Los hermanos Russo revelaron sus proyectos en la San Diego Comic-Con

Los hermanos Russo, directores de Avengers Infine War y Avengers Endgame, hablaron este viernes sobre sus proyectos en el panel dedicado a ellos en la San Diego Comic-Con 2019.

Joseph V. y Anthony Russo anunciaron que el primer proyecto en su agenda será Cherry, película clasificación R sobre un ex médico del Ejército en Irak que se convierte en ladrón de bancos, basada en la novela biográfica de Nico Walker del mismo nombre, protagonizada por Tom Holland (Spider-Man: far from home).

Los cineastas indicaron que tienen planeado hacer la adaptación de Fuerza G, serie animada japonesa estrenada en 1972, realizada por Tatsunoko Production. La serie cuenta la historia de cinco jóvenes que se unen para crear un equipo de justicieros que pealan contra enemigos espaciales. Aunque aún no saben si se tratará de un live-action o una animación, dijeron que será producida por su nueva empresa AGBO Studios.

También se refirieron a la adaptación que planean del comic de 1983, creado por John Ostrander, Timothy Truman, Grimjack que será escrita por Kevin Murphy y producida por los hermanos. Además, se sabe que tendrá la firma de Amazon. No revelaron si se tratará de una película o una serie.