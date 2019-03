Los enfrentamientos ocurren en campos de batalla virtuales

La tecnología está a disposición de los humanos para facilitar la vida, para conectar a personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia o para entretener. Son incontables las plataformas y sitios web que permiten la interacción de usuarios a través de mensajes, videos, audios y grupos de conversación.

Sin embargo, no todo es amor y paz en Facebook. Un joven mexicano, moderador de una página, ha desatado un infierno luego de publicar un poema sobre el Holocausto, aunque el trasfondo del post era criticar la intervención de Israel en la Franja de Gaza.

Edward Parúh es el director de 9 días de guerra en Facebook, que forma parte de la programación del V Festival de Jóvenes Directores Trasnocho. Cuenta con un elenco compuesto por 23 actores, entre presenciales y virtuales, de los cuales muchos se encuentran fuera de Venezuela debido a la crisis. La obra es original del dramaturgo mexicano Luis Mario Moncada, pero adaptada al lenguaje venezolano por el propio director.

“Soy un cúmulo de información que mis maestros han creado desde que tengo 15 años”, dijo entre risas el director para referirse a su formación profesional. Parúh es un caraqueño de 29 años de edad que, durante más de la mitad de su vida, ha estado involucrado en el mundo de las artes y el teatro: es egresado de Diseño Gráfico de la Escuela Cristóbal Rojas; de Audiovisuales en la Unearte, y ha trabajado en el Teatro en el Laboratorio Julia Rojas y en La Caja de Fósforos.

Apuntó que la decisión de hacer la obra no fue fácil. “Le pasé muchas veces por encima, aunque el nombre me llamaba la atención, pero cuando la revisé y me percaté de que tenía 22 personajes, me dije: ‘¿Cómo hago yo para abordar esto?’. Y entonces la echaba para atrás. Pero luego me convencí y tomé las tres líneas argumentales centrales del texto, coloqué seis actores en escena e hice una producción audiovisual con los demás personajes”, contó.

En efecto, la obra muestra la interacción en tiempo real entre el mediador (quien además rompe la cuarta pared), con los actores en escena y con los que están presentes en Facebook durante nueve días continuos. Las relaciones virtuales de Rosalinda, Matías, Dina, Sarah, Ariel Silverstein y Jean Carlos se ven comprometidas por los diálogos radicales que exponen en la discusión sobre el conflicto en la Franja de Gaza.

“La dirección fue todo un reto: trabajar con actores que no están físicamente aquí y no contar con un espacio fijo para ensayar. La producción parecía imposible, todo está dolarizado y entonces todo sube de precio cada semana. Sin embargo, esta situación ha generado entre nosotros, los que vivimos el teatro, un sentido de solidaridad muy bonito. La escenografía y vestuario es de amigos míos, de los propios actores, e incluso conocidos aportaron dinero para que esto pudiera materializarse”, agregó el director.

9 días de guerra en Facebook

Trasnocho Cultural

Hoy: 5:00 pm; sábado y domingo, 4:00 pm