Los Emmy no tendrán anfitrión

La 71a ceremonia de los Premios Emmy no tendrá anfitrión. La gala se verá el 22 de septiembre por Fox, la nueva red de transmisión independiente, anunció este miércoles el director ejecutivo de Fox Entertainment, Charlie Collier.

"Si tienes un anfitrión y un número de apertura, consumes de 15 a 20 minutos. Nuestro equipo de producción ha tenido que equilibrar, sin un anfitrión nos dará más tiempo para honrar los espectáculos”, dijo Collier en Hollywood Reporter.

"Los Oscar lo hicieron muy bien", agregó el ejecutivo al evaluar la ceremonia de la Academia que mejora año tras año y tampoco tiene anfitriones.

"Este es un año único para algunos de los programas favoritos de Estados Unidos y los productores llegaron a la conclusión de que dedicarles más tiempo a ellos era lo correcto", indicó.

Esta será la primera vez desde 2003 que no habrá un anfitrión para la mayor noche de televisión, cuando se despedirán series como Game of Thrones, Empire, Veep y The Big Bang Theory