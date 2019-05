Los duques de Sussex presentaron a su primer hijo

El pálido rostro de un retoño de dos días durmiendo en brazos de su padre es lo único que los británicos pudieron entrever este miércoles del bebé del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes no anunciaron el nombre del nuevo miembro de la familia real británica.

“Tengo a los dos mejores hombres del mundo, así que estoy muy contenta”, afirmó Meghan, de 37 años de edad, que apareció con un vestido camisero blanco ante las cámaras de televisión en el St George’s Hall del Castillo de Windsor.

El príncipe Harry, de 34 años de edad, afirmó no poder decir aún a quién se parece el bebé.

