Los cinco libros más famosos de Anthony Bourdain

Anthony Bourdain, chef y conductor, también se destacó en la Literatura. En sus textos plasmaba la pasión que sentía por la gastronomía y los viajes que realizaba.

Bourdain se encontraba en Francia trabajando en un capítulo de su premiada serie cuando su amigo, y chef francés, Eric Ripert, lo encontró en su pieza de hotel la mañana de este viernes.

La Fiscalía de Colmar informó que la causa de la muerte fue el suicidio.

Confesiones de un Chef

Fue la obra que lanzó al chef a la fama. Sus ediciones fueron continuamente actualizadas y para la revista Esquire, este best seller lo convirtió en una estrella absoluta.

No reservations: Around the world on an empty stomach

En esta obra describe su manera de recorrer el mundo. Solía visitar pequeños restaurantes de cada una de las poblaciones que visitaba.

Malos tragos

En las páginas de este libro relata anédoctas que logra obtener gracias a su peculiar paladar.

Medium Raw

Aquí Bourdain habló acerca de otras celebridades inmersas en el mundo de la comida y en la mirada del negocio de los restaurantes.

Appetites

Esta fue la última obra que publicó luego de estar 10 años sin escribir. Plasmó su vida en casa después de viajar por el mundo y recetas propias que aprendió durante sus travesías.

Con información de Infobae.