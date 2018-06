Los Bellos Públicos se acercan a sus raíces

No cualquiera puede concentrar en un escenario la energía de Tina Turner y la ferocidad de su voz o la presencia de Joe Cocker, un emblema del rock and roll, con canciones que han traspasado generaciones y se han convertido en hitos. Sin embargo, Los Bellos Públicos decidieron lanzarse a la aventura de rendir tributo a estos dos grandes de la música.

Dina Saavedra, una de las vocalistas, cuenta que admira a Turner desde siempre y que sus canciones le quedan bien, pero que en sus versiones Los Bellos Públicos siempre agregan sus propios ingredientes.

El tributo a Tina Turner y Joe Cocker se llevará a cabo el sábado en el Centro Cultural BOD. El vocalista Mauricio Tancredi asegura que el homenaje surge como una consecuencia natural de su trabajo. “Son canciones que tienen tiempo rodando en el grupo. Son muy buenas para versionar, es como el clímax de la ejecución. No fue complicado armar esto porque ya teníamos todo, Tina sigue vigente y Joe murió hace poco”, recuerda.

Mientras que Saavedra se decanta por el jazz y el rythm and blues, Tancredi señala que sus raíces están en el rock and roll, aunque estén abiertos a otros estilos.

Muchos evocan la época de oro de Turner, cuando bailaba sobre el escenario donde parecía dejar un poco de su alma. Saavedra considera que este ha sido el reto más grande que ha afrontado al versionarla. “En cuanto a la voz estamos bastante bien, pero yo no soy tan lanzada como ella. Esa mujer tiene una presencia increíble”.

Otras son las barreras que ha tenido que sortear Tancredi para interpretar a Cocker: “Lo más difícil es lograr el color ese, el rasgado de la voz. Además, era un intérprete con una afinación envidiable, que se versionaba constantemente a sí mismo. Es complicado emular a ese artista”.

Saavedra refiere que lo más emocionante del tributo a Turner y Cocker es cantar en vivo y disfrutar de la experiencia con el resto de la banda, formada por ella y Tancredi en las voces; Iván Marcano en la batería y percusión; Richard Blanco Uribe a cargo del bajo; Rubén García en el teclado y Roberto Rimeris en la guitarra.

Tancredi afirma que este ha sido uno de los tributos que más ha disfrutado: “Sin duda digo que Joe Cocker es mi favorito para interpretar, de lejos. Las mejores canciones del rock and roll son las suyas”.

Con un nutrido repertorio de éxitos, Saavedra agrega que algunas de las canciones que versionarán son “River Deep - Mountain High”, “Proud Mary” y “Let's Stay Together” de Tina Turner; mientras que de Joe Cocker interpretarán “With a Little Help from My Friends” y “Hitchcock Railway”.

A pesar de que han arreglado versiones de Toto, Santana o Jimi Hendrix, Tancredi dice que les gustaría repetir el tributo a Turner y Cocker en otras oportunidades.

Los Bellos Públicos

Tributo a Tina Turner y Joe Cocker

Centro Cultural BOD, La Castellana

Sábado 23 de junio

Hora: 5:00 pm

Entradas: desde Bs 1.415.095