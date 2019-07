Los 50 años de Woodstock se celebrarían en Maryland

El festival por el 50 aniversario de Woodstock no se llevará a cabo en el estado de Nueva York, sino en el de Maryland, según un anuncio publicado pocas semanas antes de que se celebre el gran evento.

Los productores de Woodstock 50 dijeron a The New York Times que el evento previsto del 16 al 18 de agosto se celebrará en el Merriweather Post Pavilion, en Columbia, Maryland. Los organizadores no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios de AFP.

Gran parte del mundo de la música se había rendido ante la posibilidad de la cancelación del aniversario, ya que los productores del festival se encontraron con una serie de problemas financieros y el rechazo de múltiples lugares en el estado de Nueva York, donde tuvo lugar la celebración original de la paz, el amor y la música en 1969.

La alineación anunciada a principios de este año contaba con grandes atracciones como el rapero Jay-Z y la cantante pop Miley Cyrus, junto a artistas que subieron al escenario en la presentación original, como John Fogerty y Carlos Santana.

No está claro quiénes actuarán en Woodstock 50, ya que los contratos de los artistas se vincularon al lugar original de Watkins Glen.

Según los documentos judiciales, el festival ya había desembolsado 32 millones de dólares a las figuras previstas en la primera formación, y los probables artistas podrían mantener esos pagos, ya sea que se continúen en la foja o no.

El anfiteatro al aire libre en Maryland es manejado por el mismo promotor de conciertos que dirige los famosos clubes Anthem y 9:30 en Washington. Los billetes para los espectáculos del 50 aniversario de Woodstock aún no han salido a la venta.