Lolita de Sola: “Mucha gente no me toma en serio hasta que me ve tocando”

Cuando Lolita de Sola tenía 2 años de edad la música la cautivó. Recuerda que sus tías, que cantaban en coros, le decían que aunque era pequeña, ya podía afinar y entonar la voz. No obstante, decidió estudiar Psicología en la Universidad Metropolitana. Luego retomó su carrera artística y durante más de tres años cursó canto y se especializó en Diseño de sonido y producción electrónica en el Berklee College of Music, de Boston.

Su interés por la psicología y su pasión por la música han quedado plasmados en Cattleya, su primer disco, realizado el año pasado en Nueva York con la producción de José Luis Pardo, ex guitarrista de Los Amigos Invisibles. El álbum tiene seis canciones en las que la artista desarrolla temas relacionados con el amor, el despecho, la libertad y la política en fusiones de jazz, pop, funk, bossa nova, onda nueva y electrónica.

Las piezas presentan desde estilos movidos, como en “Fuerte”, hasta los sonidos oscuros de “Loto”, sencillo inspirado en la situación del país.

“Ninguna de las canciones se parecen. Yo lo enmarco todo en el género pop, pero a la vez estoy fusionando jazz, onda nueva, incluso electrónica y cosas experimentales. La verdad es que no lo puedo encasillar en un solo estilo. Es un álbum más o menos experimental, por eso lo llamo pop alternativo”, indica De Sola en un café del centro comercial San Ignacio, donde se presentará mañana, a las 7:00 pm, en la sala La íntima de Suka Bar.

La cantautora caraqueña otorga especial atención a que sus composiciones se conecten con la gente. Aunque sí le gustaría vender su trabajo, considera que esa no es su prioridad. “Quiero que mis canciones siempre tengan un mensaje. Mi prioridad es hacer algo dentro de tanta bulla”, dice.

En la canción “Loto”, la artista se inspira en el uso que el budismo hace de esa flor para decirle a los venezolanos que en medio de las circunstancias más complejas hay que ser fuertes: “Es una planta que crece en el lodo. Los budistas dicen que uno debe ser así porque en el fango, donde no debería crecer nada, nace una flor muy bonita. Si nos toca vivir esto, no podemos hacerlo un infierno”.

Se define como mística y espiritual, así que invoca a la musa al momento de escribir sus temas: “Creo que las canciones están como en una nube y que el artista lo que hace es bajarlas. Por ejemplo, Jorge Drexler, uno de mis favoritos, crea sus canciones de cualquier tema; es imposible que él no tenga inspiración divina”.

Entre sus influencias, De Sola menciona a Natalia Lafourcade, Gustavo Cerati, Björk y Jorge Drexler. “Son artistas un poco bohemios y a los que les gusta crear conceptos”, señala. Además menciona que está escuchando el disco Swimming, del rapero Mac Miller, fallecido el 7 de septiembre, y LP de la banda The Marías. “Siempre escucho música nueva”, agrega.

Sus próximos retos son continuar haciendo videoclips, un arte que le parece complejo. Hasta el momento ha realizado 2, uno para “Aquí” y otro para “Fuerte”, que ya tiene casi 50.000 reproducciones en Youtube. “Siento que los videos son una buena manera de dar a conocer las canciones. También quiero tocar en todos lados porque siento que mucha gente no me toma en serio hasta que me ve tocando”.

Lolita de Sola responde con un rotundo no cuando se le pregunta si le parece que es un buen momento para hacer música en Venezuela. Señala que hay pocas plataformas y que el país está deteriorado. “Antes había disqueras. Ahora todos los artistas somos independientes. No me parece que sea un buen momento”. Sin embargo, afirma que seguirá perseverante en su carrera: “Igual estoy montada en el tren y aquí voy”.