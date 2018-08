Ljubisavljevic: me informaron que no participaré en el Miss World

Veruska Ljubisavljevic, miss Venezuela Mundo 2017, informó este viernes que el comité ejecutivo de la organización Miss Venezuela le negó su participación en el próximo Miss World. Aseguró que realizará acciones para obtener su derecho a representar al país en el certamen internacional.

"No puedo permitir que me usen arbitrariamente como mujer sin exigir respeto y hacer valer mis derechos. En una reunion no formal me informarón que mi participación en el Miss World no sería efectiva", informó Ljubisavljevic mediante Instagram.

La miss Venezuela Mundo 2017 comentó que desde ahora debe hacer valer sus derechos como ciudadana, debido a que mediante sus esfuerzos y sacrificios propios se le otorgó la banda para representar a Venezuela en el Miss World.

Ljubisavljevic expresó su agradecidimiento a todas las personas que la han apoyado en su decisión.

El nuevo comité informó en rueda de prensa que de no ser Veruska Ljubisavljevic, la ganadora del Miss Venezuela iría a participar en el Miss Mundo este año porque la franquicia del Miss World exige que la representante de cada país sea la ganadora de un concurso independiente y están apegados a las normas. .