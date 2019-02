Lista completa de los ganadores de los Premios Grammy

Mejor Actuación Pop de un Dúo/Grupo: Shallow – Lady Gaga y Bradley Cooper

Canción del Año: This Is America – Donald Glover y Ludwig Goransson, (Childish Gambino)

Mejor Álbum Country: Golden Hour – Kacey Musgraves

Mejor Canción Rap: God's Plan - Drake (Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels y Noah Shebib, songwriters)

Mejor Álbum R&B: H.E.R. - H.E.R.

Mejor Álbum Rap: Invasion of Privacy - Cardi B

Mejor Artista Nuevo: Dua Lipa

Grabación del Año: This Is America - Childish Gambino

Mejor Álbum del Año: Golden Hour - Kacey Musgraves.

Mejor Actuación Solista Pop: Joanne (Where DoYou Think You're Goin'?) – Lady Gaga.

Mejor Álbum Vocal: Sweetener – Ariana Grande

Mejor Álbum Gospel: Hiding Place - Tori Kelly

Mejor Álbum Pop Latino: Sincera – Claidia Brant

Mejor Álbum Americana: By the Way, I Forgive You – Brandu Carlile

Mejor Álbum de Comedia: Equanimity and The Bird Revelation – Dave Chappelle

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: My Way, Willia Nelson

Mejor Álbum Contemporáneo Instrumental: Steve Gadd Band, Steve Gadd Band

Mejor Actuación Country Solista: Butterflies – Kacey Musgraves

Mejor Actuación Dúo/Grupal Country: Tequila – Dan + Shay

Mejor Canción Country: Space Cowboy – Luke Laird, Shane McAnally and Kacey Musgraves.

Mejor Álbum de Música Alternativa: Colors – Beck

Mejor Álbum New Age: Opium Moon - Opium Moon

Mejor Actuación/Canción Gospel: Never Alone – Tori Kelly ft. Kirk Franklin

Mejor Actuación/Canción Contemporánea Cristiana: You Say – Lauren Daigle

Mejor Álbum Contemporáneo de Música Cristiana: Look Up Child – Lauren Daigle

Mejor Álbum Roots Gospel: Unexpected – Jason Crabb

Mejor Álbum de Recok Latino, Urbano o Alternativo: Aztlán – Zoé

Mejor Álbum de Música Mexicana Regional: ¡México por siempre! – Luis Miguel

Mejor Álbum Tropical Latino: Anniversary – Spanish Harlem Orchestra.

Mejor Actuación American Roots: The Joke - Brandi Carlile

Mejor Canción American Roots: The Joke - Brandi Carlile

Mejor Álbum Bluegrass: The Travelin' McCourys - The Travelin' McCourys North of Despair.

Mejor Álbum Blues Tradicional: The Blues Is Alive and Well – Buddy Guy

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo: Please Don't Be Dead – Fantastic Negrito

Mejor Álbum Folk: All Ashore – Punch Brothers

Mejor Álbum Regional Roots: No ‘Ane'l – Na Hoa

Mejor World Álbum Music: Freedom – Soweto Gospel Choir

Mejor Álbum Infantil: All the Sounds – Lucy Kalantari and The Jazz Cats

Mejor Álbum Vocal: Faith – A Journey for All – Jimmy Carter

Mejor Álbum de Música Teatral: The Band's VIsit – Etai Benson, Adam Kantor, Katrina Lenk y Ari'el Stachel.

Mejor Soundtrack Compilado para un Medio Visual: The Greatest Showman – Varios Artistas

Mejor Canción de un Soundtrack para un Medio Visual: Black Panther – Ludwig Goransson.

Mejor Canción Escrita para un Medio Visual: Shallow – Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt

Mejor Composición Instrumental: Blut Und Boden – Terence Blanchard

Mejor Arreglo, Instrumental o A Capela: Stars and Stripes Forever – John Daversa.

Mejor Arreglos Instrumentales y Vocales: Spiderman Theme - Randy Waldman.

Mejor Paquete de Grabación: Masseduction – Willo Perron.

Mejor Empaque o Empaque de Edición Limitada: Squeeze Box: The Complete Works of "Weirs Al" Yankovic – Meghan Foley, Annie Stoll y Al Yankovic

Mejores Notas en un Álbum: Voices of Mississippi: Artist and Musicians Documented de William Ferris – David Evans

Mejor Álbum Histórico: Voices of Mississippi: Artist and Musicians Documented de William Ferris – David Evans

Mejor Ingeniería de un Álbum No Clásico: Colors - Julian Burg, Serban Ghenea, David "Elevator" Greenbaum, John Hanes, Beck Hansen, Greg Kurstin, Florian Lagatta, Cole M.G.N., Alex Pasco, Jesse Shatkin, Darrell Thorp y Cassidy Turbin.

Mejor Grabación Remix: Walking Away – Alex Crossan

Mejor Álbum de audio Inmensivo: Eye in the Sky – 35th Annivesary Edition – Alan Parsons.

Mejor Video Musical: This Is America – Childish Gambino.

Mejor Filme Musical: Quincy – Quincy Jonas