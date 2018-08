Lindsay Lohan se disculpó tras comentarios sobre movimiento “Me Too”

Lindsay Lohan aclaró las polémicas declaraciones que hizo durante la semana pasada al diario The Times, en las que calificaba de "débiles" a las mujeres que habían denunciado casos de abuso sexual en Hollywood y que había dado luz al movimiento “Me Too”.

Lohan manifestó que no estaba del todo de acuerdo con que las víctimas cuenten los abusos de forma pública y, especialmente, tiempo después de que ocurrieran.

"Tienes a esas chicas que aparecen así, que ni siquiera se sabes quiénes son y que lo hacen para conseguir atención", dijo.

A pocos días de sus declaraciones se disculpó y lamentó cualquier incomodidad que pudo causar.

"Mi declaración solamente hacía alusión a mi esperanza de que un puñado de falsos testimonios de un tsunami de voces heroicas no sirvieran para diluir la importancia del movimiento Me Too, y todos los que lo defendemos", indicó en un comunicado.

"He aprendido cuán dolorosas pueden ser algunas declaraciones, como las que he hecho yo, lo cual nunca fue mi intención (...) El máximo respeto y admiración por las mujeres que son lo suficientemente valientes como para alzar la voz y hablar sobre sus experiencias", añadió.

No es la primera vez que Lohan es blanco de críticas por su posición ante las denuncias de acoso y abuso sexual. Hace un año, salió en defensa del magnate cinematográfico Harvey Weinstein.

"Me siento muy mal por Harvey ahora mismo. No creo que sea justo lo que está pasando", afirmó en ese entonces mediante un video en Instagram, el que luego decidió eliminar.