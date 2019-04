Linda Hamilton y Schwarzenegger celebran reencuentro en Terminator

Terminator les cambió la vida, dijeron los actores Linda Hamilton y Arnold Schwarzenegger este jueves en Las Vegas, al presentar la secuela de este icónico filme de ciencia ficción que los vuelve a reunir 35 años después del estreno de la primera entrega de la saga.

“Me emociona mucho tenerlos a todos de vuelta; Jim Cameron y Linda Hamilton, el equipo completo está junto de nuevo”, celebró Schwarzenegger durante la sesión del estudio Paramount en CinemaCon.

“Todo comenzó en 1984 y cambió mi vida”, señaló el ex gobernador del estado de California, en referencia a la primera entrega de The Terminator que se estrenó ese año. Schwarzenegger fue bautizado como el “Governator” durante su mandato en el estado más rico de Estados Unidos e incorporó frases como “Hasta la vista, baby” y “I’ll be back” (volveré), que fueron claves en su carrera política y ahora en su cruzada por el medioambiente.

Terminator: Dark Fate, que se estrena en noviembre y fue dirigida por Tim Miller, es una continuación directa de Terminator 2: el juicio final (1991). Paramount presentó un adelanto de la cinta, que arranca en México, y muestra a la aguerrida Sarah Connor disparando metrallas y misiles contra el nuevo Terminator que encarna Gabriel Luna. “Han pasado 30 años desde que entré en los zapatos de Sarah Connor... cambió mi vida”, dijo Hamilton, también presente en el escenario junto con el resto del elenco del filme. “Mal puedo esperar por compartir este filme con ustedes”.

De su lado, Schwarzenegger se manifestó impresionado por cómo Hamilton recreó una escena similar de la segunda película en la que hace lagartijas. Ella sonrió cómplice frente al comentario. El filme cuenta con un elenco diverso, que incluye al mexicano Diego Boneta, la colombiana Natalia Reyes, además de Gabriel Luna, de ascendencia mexicana, y Mackenzie Davis.