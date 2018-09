Limpiaron rastros de droga en casa de Mac Miller antes de alertar al 911

Funcionarios policiales indicaron este domingo que el sitio donde se encontraba Mac Miller parece haber sido limpiado estratégicamente luego que una amiga llamara al 911 por su fallecimiento el pasado viernes en su casa ubicada en el Valle de San Fernando en los Ángeles (Estados Unidos) .

De acuerdo con los informes policiales la única evidencia de consumo de drogas habría sido una pequeña cantidad de polvo blanco que encontraron en la vivienda del rapero.

La policía informó que el ex novio de Ariana Grande no estuvo solo en el momento que murió. Aunque en la vivienda no hay rastro de sustancias ilegales, los funcionarios sostienen que el cantante consumió una presunta dosis fatal de drogas.

Mac Miller fue detenido por conducir ebrio, debido al abuso de sustancias. Sin embargo, el rapero fue liberado al pagar una fianza de 15.000 dólares.

La causa oficial de la muerte será determinada por un médico forense tras realizar pruebas toxicológicas. El desaparecido artista fue declarado muerto el viernes 7 de setiembre.