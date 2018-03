Liliana Morillo: “El Puma ya pasó a otro mundo desde hace mucho tiempo”

Liliana Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, afirmó que ella y su hermana, Lilibeth, han estado totalmente excluidas del proceso de recuperación de su padre, tras su doble trasplante de pulmón.

La actriz y cantante culpa a su hermana por parte de padre, Génesis Rodríguez, y a la esposa de “El Puma”, Carolina Pérez, de ignorar las llamadas y mensajes de texto que envió para saber de la salud de su progenitor.

“Tengo constancia de unos 579 WhatsApp los cuales fueron ignorados, y 1.200 llamadas las cuales también fueron ignoradas (…) Para mí ya no existen, no valen la pena, no merecen el tiempo ni el sufrimiento de nosotras, porque antes de ellas fuimos nosotras”, declaró.

Asimismo acotó que no entendía como su padre no solicitó algún contacto con ellas bajo esas circunstancia tan delicadas y afirmó que “su corazón se rompió” por lo que expresó que para ellas “El Puma ya pasó a otro mundo desde hace mucho tiempo”.

“Ya no lo quiero, ya no hace falta. Para nosotros ‘El Puma’ ya pasó a otro mundo desde hace mucho tiempo. Y es mejor así”, afirmó durante una entrevista para el programa Suelta la Sopa de Telemundo

Con información de Suelta la Sopa.