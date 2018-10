Leonardo Padrón anunció la muerte de su madre

Leonardo Padrón, escritor venezolano, informó este jueves el fallecimiento de su madre, Elba Bastardo.

El escritor indicó que debido a la persecución que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro en su contra, se sumará a la lista de venezolanos que no pueden enterrar a un familiar por estar fuera del país.

“Hoy me toca escribirle el adiós a mi mamá. Y se me atascan las palabras. Se me rompen. No me sirven de mucho. La muerte siempre es una noticia que quema (…) me duele más aún no poder despedirla. Soy otro venezolano más en la estadística. Otro más que no puede enterrar a sus muertos porque los mastines del dictador se lo impiden”, publicó Padrón en Instagram.

En la publicación Padrón agradeció a su madre el amor y la devoción con la que fue criado.

“Le agradezco tanta vigilia, tanta devoción. A fin de cuentas, fui su único hijo. Su único insomnio. Admiré su manera de lidiar con las paredes demasiado altas. Su temple de mujer en soledad. Me dibujó el camino con un esmero sobrenatural. Siempre me conmovió su oficio, Trabajo Social”, añadió