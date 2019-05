Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, duelo de guapos en Cannes

Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino, era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes, y su alfombra roja este martes antes del estreno no decepcionó, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como dos de los actores más aclamados.

Hubo gritos que precedieron la llegada de los dos protagonistas al Palacio de Festivales, sede del certamen desde el 14 y hasta el 25 de mayo. Completó el trío Margot Robbie, dentro de un elenco de lujo también integrado por Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell y el recientemente fallecido Luke Perry.

"Estoy deseando que el mundo vea la película", dijo el director estadounidense al canal de televisión del festival minutos antes de la proyección. Tarantino busca de nuevo la Palma de Oro, que conquistó una primera vez hace 25 años con Pulp Fiction, dos años después de estrenarse en la Croisette con Reservoir Dogs, que se exhibió fuera de competición, en las sesiones especiales. Esas dos películas cambiaron su vida: la primera puso su nombre en el circuito de festivales, y la segunda le dio la fama internacional.

Esta última cinta se sitúa en el Hollywood de 1969 y es protagonizada por una estrella de la televisión, Rick Dalton (DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Pitt), con los asesinatos de Charles Manson como telón de fondo. Poco más ha querido avanzar de un proyecto en el que este lunes pidió a los presentes en Cannes que no desvelen nada que pueda impedir a los espectadores disfrutar plenamente del filme.

"Se estrenará a finales de julio y principios de agosto. Cuando les pregunten si la han visto, tienen todavía varias semanas para contestar que sí, pero que no pueden decir nada", bromeó este martes el delegado general de Cannes, Thierry Frémaux.

"Es una carta de amor al cine, a Hollywood y a Los Ángeles, una ciudad que me encanta", había dicho poco antes Pitt, que destacó que siempre es un placer trabajar con el cineasta.

En esa misma línea se pronunció DiCaprio, ataviado igualmente con esmoquin, y que alabó de Tarantino tanto su conocimiento de la industria del cine como la atmósfera que crea en los rodajes. "Es un director muy especial", resumió.

Recorrieron además la alfombra roja la actriz Elle Fanning, integrante del jurado de esta 72 edición; su hermana Dakota y Adrien Brody, que también se prestó a la firma de autógrafos. E, igualmente, la actriz francesa Virginie Ledoyen y los mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal, que este lunes proyectó en las sesiones especiales Chicuarotes, su segunda película como director.