La venezolana Lele Pons desfiló por la alfombra roja de los premios Grammy luciendo un corto traje dorado con cola.

Cuando inició la gala, la influecer formó parte del show de Camila Cabello. Apareció en el escenario con un traje fuscia cuando la cubana-estadounidense interpretó el tema "Havana".

La actuación incial contó también con la actuación de J Balvin y Ricky Martin y Cabello quienes firmaron junto a Cabello una actuación totalmente hispana.

. @Camila_Cabello opened the #GRAMMYs with “Havana” ������ (did you spot @lelepons ?!) pic.twitter.com/jqKA2WTXe5

Lele Pons publicó un video en su cuenta de Twitter desde el escenario del Staples Center de Los Ángeles, California. La venezolana dijo estar bendecida y feliz de ser parte de la actuación de Cabello.

Luego publicó una imagen abrazando a Cabello en la que le agradece por dejarla ser parte de ese "mágico momento".

Thank you @Camila_Cabello for letting me be apart of this magical moment!! ❤️❤️❤️ @RecordingAcad pic.twitter.com/mwteuh8NML