Lasso: El peor momento de mi vida generó la mejor canción de mi carrera

En octubre del año pasado las redes sociales se inundaron de comentarios a propósito de la ruptura entre Sheryl Rubio y el cantante Andrés Lasso, luego de siete años de relación. En su canal de Youtube, la actriz publicó un video en el que confirmaba el término de la relación y desmentía rumores de infidelidad como la causa del rompimiento.

Lasso no hizo comentarios al respecto y se concentró en la producción del video musical del tema “Un millón como tú”, que interpretó junto a la cantante chilena Cami.

Esta semana Lasso fue invitado al podcast de los comediantes venezolanos Jean Mary y Alex Goncalves, llamado Nos reiremos de esto, para hablar sobre “Un millón como tú” y otros temas.

Lasso explicó, respecto a los rumores sobre la canción, que empezó a escribirla con Raquel Sofía, coautora del tema, mucho antes de la ruptura con Rubio. Fue entre marzo y abril del año pasado, y citó como fuente de inspiración a la banda The Killers.

“Seis días luego del suceso” fue la grabación de la canción y el video musical, dijo Lasso. “Esos dos días fueron terroríficos… Hay muchas anécdotas. Por ejemplo, el hecho de que yo traje pura ropa negra”, añadió.

El cantante de 31 años de edad contó en el programa, transmitido en la plataforma Patreon, que fue probablemente el momento más difícil de su vida. Sin embargo, cuando la canción y el video estuvieron listos, supo que “este era el hijo brillante”.

“Las canciones que vinieron de momentos muy difíciles de mi vida son las que más me gustan. Como “Te veo” y “Un millón como tú”, confesó Lasso, quien reconoció el papel fundamental de su compañera Cami en el éxito del tema.

El video, grabado en la ciudad de Los Ángeles, ya cuenta con casi 30 millones de reproducciones en Youtube y 10 millones en Spotify.

El silencio de Lasso luego de la ruptura con Rubio generó más rumores, que se acrecentaron cuando el músico publicó una foto con la cantante española Rosalía en la más reciente edición de los Premios Grammy. Ambos fueron vinculados sentimentalmente y los comentarios negativos en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Yo no soy de polémica. Nunca lo he sido. Mi reacción a eso es simplemente alejarme”, aclaró el intérprete de “Te veo”. “Afortunadamente yo tenía un grandísimo grupo de amigos que estuvo ahí conmigo en un momento que no entiendes nada. Son cosas para las que nadie te enseña a prepararte. Las redes sociales son un arma de doble filo”, agregó.

“Yo me quedo de todo eso con el hecho de que ella estaba en un momento muy complicado. Yo tenía dos opciones: o unirme en el mismo canal de buscar confrontación o simplemente entender que terminar es terrible para todo el mundo”, declaró el cantante respecto a la controversia con Rubio. “Y esa es una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida”, concluyó.