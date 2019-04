Lasso entre bromas, historias y canciones

Una cola, en su mayoría de mujeres, rodeaba los espacios del Centro Cultural BOD. Es mucho el público que los fines de semana disfruta la agenda cultural de la torre de La Castellana; pero el domingo había más, mucho más.

Aproximadamente 500 personas esperaban el acceso a la Sala de Conciertos para ver el primero de los dos espectáculos que Andrés Lazo, más conocido como Lasso, ofreció esa tarde. El artista no pisaba suelo venezolano desde hace tres años.

El tour Un millón como tú fue anunciado 12 días después de que saliera al mercado musical su más reciente tema. Previo a los shows de Caracas, Lasso visitó Miami, Santiago de Chile y Lima. “No saben lo emocionado que estoy de estar en Venezuela. Me voy a poner intenso, para que sepan”, dijo a sus seguidores en una historia que compartió en Instagram apenas llegó al país.

El primer concierto comenzó a las 5:00 pm; el segundo a las 7:30 pm. Dos espectáculos, con entradas agotadas, cuya promoción se hizo exclusivamente en redes sociales. Para Lasso no era una simple presentación, fue un día para contar su historia a través de un storytelling protagonizado por sus canciones.

La interacción con el público surgió desde el primer momento. “¿Quién me puede decir el nombre de una serie de televisión?”, “¿quién está soltero?”, “¿a quién le han roto el corazón? ¿cómo se llama él/ella?” fueron algunas de las preguntas con las que inició la dinámica. De las respuestas iba tomando los elementos para comenzar el relato detrás de sus letras.

Él, un niño que siempre se supo “raro”, comenzó a narrar la historia de sus canciones a partir de “No pares de bailar”, cuya letra está inspirada en la primera vez que vio a una joven italiana y con la que mantuvo una relación a distancia.

Le siguió “Sin otro sentido” y “Te veo”. Tres sencillos que tuvieron una alta recepción en el público caraqueño. De hecho, el último fue el tema de la telenovela venezolana Nacer contigo, en la que interpretó a Calixto Sánchez Peláez. Cuando su productor musical le preguntó si quería ser actor, no lo dudó. “Obvio. Yo puedo actuar”, indicó entre risas. “Es mentira, no puedo hacerlo”, le confesó al público. Además, el tema surgió de la ruptura con la chica italiana.

A partir de esta canción, Lasso comenzó a preguntarse: “¿Por qué mi vida tiene que ser un desastre para escribir una buena canción? ¿Por qué para escribir un hit mi vida tenía que ser una basura?”.

Con Anita Sosa interpretó “Quiero que vuelvas”, que grabó con quien fuera su pareja, Sheryl Rubio.

Con cada canción, el ánimo del público aumentaba. “Cómo te odio”, “De tú a tú” y “Hoy te dejo de amar” son canciones que no tuvieron tanta repercusión en Venezuela, comentó Lasso. “Nunca me había pasado eso. Pero si pasa y mucho”, dijo. Entre estos temas estuvo un contrato sin concretarse, una novela de superación personal y el momento en el que se levantó de la cama con la convicción de avanzar.

En 2015 Lasso firmó con Universal Music México y se mudó a la capital mexicana. “Empecé extraño allá, pero no pasa nada”. Su estadía por equivocación en un prostíbulo, durante dos semanas, y la supremacía del reguetón en la industria musical marcaron sus comienzos en el mercado internacional. “A mí me gusta el reguetón, como a cualquier persona, pero yo solo hago lo que sé hacer. Y ese no es mi idioma”.

Entre un ensayo y error constante con el mercado musical lanzó “Diferente” y “No me trates de olvidar”. Cada canción representó un momento específico de su vida. Entonó una melodía que no ha grabado y que no sabe si lo hará. Sin embargo, la incluyó en la gira porque le agrada.

Continuaba la noche y Lasso seguía contando su historia a través de las canciones solo con dos guitarras, un amplificador y su laptop en escena. Y, entre cada tema, un constante y emotivo feedback del público.

A comienzos de 2018 el cantante consideró retirarse de la música. Un concierto al que acudió y las sesiones de composición hicieron que retomara el camino y que la letra de su último éxito comenzará a tomar forma.

Con Maleh interpretó el tema más esparado de la jornada: "Un millón como tú"

“Un millón como tú” se grabó la primera semana de octubre en Los Ángeles. Una semana antes de entrar en el estudio terminó su relación con Sheryl Rubio, quien fue su pareja durante 7 años. El tema obtuvo 10 millones de reproducciones en 3 semanas en Youtube y entró en el Top 50 de las más virales en Spotify. Y el domingo, la canción más esperada de la noche, fue interpretada a dúo con Maleh.

Fueron 12 canciones, una de ellas nueva; dos horas de conversaciones, entre canciones, bromas y aplausos, y las ganas de no esperar tanto tiempo para un reencuentro en el escenario.

Una nueva historia de Lasso está por comenzar.