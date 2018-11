Las reacciones de los actores de Los Vengadores tras la muerte de Stan Lee

Fanáticos, actores, familiares y amigos inundaron las redes sociales con mensajes lamentando la muerte del escritor del Universo Marvel, Stan Lee, a los 95 años de edad.

La hija del co-autor de Spider-Man, Iron Man, Hulk y Los Vengadores confirmó la noticia en horas de la tarde de este lunes. De acuerdo con la información de TMZ, Lee fue trasladado en una ambulancia en Hollywood Hills para después llevarlo al Centro Médico Cedars-Sinai donde finalmente falleció.

El portal de noticias agrega que el escritor de comics había sufrido varias enfermedades propias de la edad en el último año como neumonía y problemas de visión.

"En paz descanse Stan. Gracias por todo", dijo Ryan Rynolds de Deadpool.

"Nunca habrá otro Stan Lee. Durante décadas proporcionó a tanto jóvenes como viejos aventura, escape, consuelo, confianza, inspiración, fuerza, amistad y alegría. Exudaba amor y amabilidad y dejaba una huella indeleble en tantas vidas. ¡¡Excelsior!!", escribió Chris Evans, actor de Capitán América.

