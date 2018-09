Las nuevas revelaciones sobre la muerte del ex novio de Ariana Grande

Malcolm James McCormick, cantante estadounidense de hip hop y mejor conocido como Mac Miller, falleció este viernes en su casa en San Fernando Valley, en California (Estados Unidos). Después de que una amiga reportara el hallazgo mediante una llamada al 911 el incidente se reportó como un "paciente con ataque cardíaco".

"Los policías creen que Miller murió por sobredosis, y nuestras fuentes policiales dicen que no tiene sentido que alguien que haya consumido una dosis fatal tenga la previsión de limpiar la casa de botellas de píldoras, drogas ilegales y parafernalia de drogas ante la posibilidad de morir", afirmó TMZ, así lo reseñó El Comercio

La familia de Miller expresó en un comunicado que su hijo era una luz brillante en este mundo para sus parientes, amigos y seguidores.

"Todos en la disquera estamos realmente apenados por la trágica noticia de la muerte de Mac Miller. Fue un joven muy talentoso e inspirado, con espíritu pionero y gran sentido del humor. La muerte de Mac es devastadora e interrumpe un talento de grandísimo potencial. Nos unimos a los fans alrededor del mundo en las plegarias de familiares y amigos", dijo Tom Corson de Warner Bros.

Ariana Grande, ex pareja de Miller, publicó una imagen en Instagram en la que se pudo observar a Miller sentado en la grama. Después de desactivó los comentarios en la red social.

Mac Miller fue un artista valorado en la industria musical por su inusual fusión del hip hop con instrumentación de jazz. "The Divine Feminine", álbum del 2016, le valió reseñas positivas de medios de prestigio como "Rolling Stone" y "Pitchfork".

"Tengo todo el tiempo del mundo y por eso ahora me relajo. Además, sé que es un sentimiento hermoso. El olvido, oh sí, el olvido", dijo en su última canción "Self Care" en Youtube.

Mac Miller descubrió su vocación a muy temprana edad a los 14 años. En 2010 firmó contrato con Rostrum Records, disquera que veía un futuro promisorio en él tras escuchar sus mixtapes. Con ellos lanzaría "Best Day Ever", de donde se extraían los temas "Wear My Hat", "All Around The World" y "Donald Trump".

Miller tenía programado iniciar la gira promocional de "Swimming", su más reciente álbum, en octubre. Sus últimas publicaciones en Instagram y Facebook fueron alusivas a su nuevo trabajo artístico.

El martes compartió un video de un tocadiscos sonando el tema "So it Goes" en el que canta: "Nueve vidas, nunca morir, maldito cielo. Todavía estoy colgado".