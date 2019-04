Las letras derriban la frontera entre Colombia y Venezuela

Narradores, poetas, ensayistas y editores representantes de Colombia y Venezuela compartirán en el I Encuentro Binacional de las Letras Colombia Venezuela, que se inaugurará este miércoles, en el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá. En la cita se realizarán actividades destinadas a fortalecer la cultura binacional y a incentivar la inclusión social. Allí los participantes darán a conocer sus perspectivas sobre la actualidad latinoamericana.

Karina Gómez, directora ejecutiva del evento, relató que se trata de un proyecto inédito inspirado en las cuatro ediciones del Festival Binacional de Cine Colombia Venezuela. “Empezamos con un festival de cine entre ambos países y lo llevamos a un encuentro de las letras. Vamos a integrarnos todos a través de la cultura. Pensar en lo que realmente es la cultura binacional es nuestra fortaleza de inclusión”, agregó la presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Artes y la Cultura.

En esta primera edición, en la que participarán más de 20 escritores, se rendirá homenaje a los poetas Rafael Cadenas (Venezuela) y Darío Jaramillo Agudelo (Colombia), figuras eminentes de la cultura de ambos lados de la frontera.

“Jaramillo grabó un video sobre la poesía de Cadenas y este hizo lo mismo sobre la obra de Jaramillo. Es un homenaje mutuo y a distancia, porque ninguno de los dos puede estar en Bogotá en esas fechas. Además, rendimos tributo a nuestro amigo recién fallecido Pablo Antillano, periodista, escritor, promotor cultural, politólogo y muchas cosas más”, expresó el director académico del encuentro, Alfonso Molina.

Entre los temas que se discutirán en las mesas de conversaciones se encuentran: voces poéticas de aquí y de allá, las nuevas narrativas, el proceso de paz en Colombia, la transición democrática en Venezuela y los retos de editar en ambos países. La idea es que el público estudiantil, académico e interesado acuda masivamente, por eso tres universidades y un colegio de la capital colombiana serán las sedes de este evento.

A futuro está planteado que el encuentro también se realice en territorio venezolano. “La idea original era hacerlo en las dos capitales, pero la situación social, económica y política en Venezuela impide hacerlo en Caracas. Tuvimos que cancelar la etapa caraqueña. Espero que el año que viene podamos celebrarlo en ambas ciudades”.

Por Venezuela están invitados al encuentro Leonardo Padrón, Boris Izaguirre, Fernando Suniaga, Eduardo Sánchez Rugeles, Fedosy Santaella, Leo Felipe Campos, Jacqueline Goldberg, Igor Barreto, Sonia Chocrón, Carmen Verde Arocha y los editores Mariana Marczuck, Luna Benítez y Carsten Todtman.

Entre los escritores colombianos que participarán se encuentran Alberto Salcedo Ramos, Piedad Bonnett, Pilar Quintana, Mauricio Jursich, Gustavo Mauricio García Arenas, Mauricio Navas Talero, Sinar Alvarado, Andrés Hoyos, Federico Díaz-Granados y Margarita Valencia.

Nacido en Colombia, pero formado como intelectual y ciudadano en Venezuela, el periodista Sinar Alvarado considera que es un privilegio pertenecer de alguna u otra forma a ambos países. “Colombia me dio la vida y Venezuela me dio la oportunidad de un oficio que hago y con el que me gano la vida. Tener no una sola casa, sino dos, le da a cualquier individuo, y más a un periodista, la posibilidad de comprender y trabajar con una mirada más amplia, porque dos realidades se contraponen. Creo que es mejor tener dos tierras que una, aunque eso a veces me haga sentir que no soy de ninguno de los dos lugares”, comentó.

Alvarado participará en la charla “Creación literaria ante el despotismo” que se llevará a cabo en la Universidad del Rosario. Lo acompañarán los escritores Igor Barreto y Eduardo Sánchez Rugeles.

El escritor colombo-venezolano recalcó la importancia del momento histórico que se vive en ambas naciones y el porqué de la necesidad de este encuentro. “Ahora la migración masiva ya no es de Colombia a Venezuela, como sucedió en otras décadas, sino de Venezuela hacia Colombia. Creo que hay una lección aprendida entre los dos países: es un esfuerzo por observar la migración como un fenómeno natural que hay que comprender y que también tiene que ser visto como una oportunidad, y eso está ayudando a bajarle un poco a la xenofobia”.

Aunque la mayoría de los invitados a esta reunión son escritores de ficción, Alvarado hablará desde una perspectiva periodística y personal. Su condición “binacional” será la aproximación al objetivo de este encuentro: la integración.