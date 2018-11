Las declaraciones de Julian Gil tras la sentencia de custodia de su hijo

El actor Julián Gil realizó sus primeras declaraciones este lunes, luego de que el Tribunal de Ciudad de México emitiera la sentencia que puso punto final a la disputa legal que tenía con su ex pareja, Marjorie de Sousa, por la custodia de su hijo, Matías.

“El dictamen es absurdo. Creo que un día al mes y 12 días al año sigue siendo muy poco. Es un avance, pero sigue siendo poco. No es un tiempo prudente para lograr un vínculo con el niño”, dijo Gil en el programa Hoy.

El actor también señaló que de alguna manera hubo “mano negra” en la sentencia final del juez. “Todo es muy sucio”, aseguró.

Además, indicó que apelaría el sector económico pues le parece “absurdo” el pago de 7.000$. “Yo no me estoy negando a dar dinero. Siempre he dado aproximadamente 3.500$ pero le parece absurdo pagar 140.000 pesos y el sueldo del juez no pasa 90.000 pesos”.

Gil informó que detectaron manipulación juzgado y que tomará cartas en el asunto.

Espera que la madre del menor sea sincera. “Si ella me dice a mí que no quiere que esté en la vida de Matías, yo me atengo a las consecuencias y tomaré mis medidas”, indicó.

El fallo indica que el actor podrá compartir con su hijo los dos primeros domingos del mes a las 5:00 p.m., fuera del centro de convivencia donde durante un año se realizaron los encuentros supervisados. Sin embargo, se estableció que este lugar será el punto de donde Gil recoja y entregue a su hijo. La custodia total del niño la tendrá Marjorie De Sousa.