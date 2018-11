Las amigas que se reencontraron después de años gracias a Twitter

Sin recordar el nombre de la niña que había conocido en un viaje familiar, Brianna publicó una fotografía en Twitter para buscarla. “Nos conocimos en la cena de un crucero en Hawai en 2006. Fuimos las mejores amigas ese día. Necesito que me ayuden a encontrarla porque la extraño”, expresó en la red social.

De acuerdo con lo reseñado en Noticias Caracol, a tan solo pocas horas después y gracias a más de cien mil retweets, el mensaje llegó hasta las redes de Heidi, la compañera de Brianna en esa oportunidad, quien respondió también con una fotografía en el mismo crucero para evitar dudas.

“Oí que me estabas buscando”, escribió Heidi en su Twitter, mientras que miles de usuarios celebraban el encuentro cibernético.

La noticia se ha compartido en diversos portales del mundo y ha generado emoción entre los internautas.

