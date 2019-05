Uno de los momentos más incómodos que seguro podría vivir cualquier artista o cantante arriba del escenario le ocurrió a Marta Sánchez, a quien durante una presentación le lanzaron huevos, por lo cual se canceló la velada.

La cantante, que se dio a conocer con el grupo Olé Olé, fue contratada para presentarse en un evento contra la LGBTI-fobia en la la plaza del Centenari de Badalona, Barcelona.

Sin embargo, al terminar su primera canción, la madrileña fue atacada por personas que le lanzaron huevos, por lo cual tuvo que retirarse y dar por terminado su show.

Y aunque no estaba dispuesta a hablar sobre el tema, a Sánchez no le quedó otra que hacerlo por los mensajes de apoyo que recibió en redes sociales sobre dicho ataque. "Realmente no merece mucho la pena entrar a responder a esos cobardes, que solo buscan publicidad; pero lo haré por tantísimos mensajes de apoyo que estoy recibiendo. No voy a entrar a hacer entrevistas sobre el tema, porque lo que realmente quiero es olvidarme de este desagradable incidente, que ha sido, sin duda, el peor que he sufrido en un escenario", aseguró.