Lady Gaga reveló que fue violada a los 19 años de edad

La cantante Lady Gaga habló sobre la violación que sufrió cuanto tenía 19 años de edad. Señaló que la persona que lo cometió es alguien de la industria del entretenimiento, aunque no dijo su nombre.

"Como superviviente de una agresión sexual por parte de alguien de la industria del entretenimiento, como mujer que todavía no es lo suficientemente valiente para decir su nombre, como mujer que vive con dolor crónico, como mujer que fue condicionada desde muy joven para escuchar lo que los hombres le decían que tenía que hacer, hoy he decidido tener yo el poder", expresó Gaga al recibir el premio Mujer de Hollywood del Año gracias a su labor en Star in Born, película dirigida por Bradley Cooper, reseñó Infobae.

La artista explicó durante una entrevista en la revista Elle que a veces se siente culpable por lo que le pasó: "Todavía siento vergüenza hoy, aquí, frente a ustedes". Además, a pesar de que compartió lo sucedido con hombres de la industria, nadie la ayudó. "Eso hombres se ocultaron porque tenían miedo de perder su poder", puntualizó.

Lady Gaga señaló que sufrió de depresión y trastornos alimenticios. Se siente agradecida porque pudo tener los recursos para conseguir ayuda, sin embargo, reiteró que hay muchas personas que no tienen acceso. "Quiero que la salud mental se convierta en una prioridad global", enfatizó.

Con información de Infobae