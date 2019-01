Lady Gaga recibió el premio a Mejor Canción Original en los Globo de Oro

La cantante y actriz estadounidense Lady Gaga fue reconocida este domingo con el Globo de Oro a Mejor Canción Original en una película.

El galardon fue otorgado a la cantante, además de a Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt, por el tema "Shalow".

La canción formó parte de la banda sonora del film A Star is Born, en el cual Gaga participó también como protagonista junto al actor Bradley Cooper.

El premio es el segundo que recibe Gaga luego que fuera reconocida en 2018, como mejor actriz de miniserie o película para televisión, por su interpretación en la serie American Horror Story: Hotel

Congratulations to Lady Gaga (@ladygaga), Mark Ronson (@MarkRonson), Anthony Rossomando, and Andrew Wyatt (@Wyattish) for "Shallow" - Best Original Song - Motion Picture - A Star Is Born (@starisbornmovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/tWf0KKguL6