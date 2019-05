El ladrón vuelve a recuperar a su princesa

La historia de Aladdín, el ladrón árabe que consigue una lámpara mágica y busca ganar el amor de una princesa a toda costa, vuelve a la pantalla para hacerle honor a la película animada de Disney que se estrenó en 1992 y que obtuvo un éxito rotundo, algo por lo que apuestan los realizadores de esta producción cinematográfica que desde el viernes está en cartelera.

Aunque muchos pensaban que Mena Massoud no era el actor idóneo para interpretar a Aladdín, sorprendió con su interpretación de chico callejero que roba, logra enternecer y crear conciencia a través de sus mensajes honestos; demuestra que con las mejores acciones se pueden obtener grandes resultados.

Naomi Scott, por su parte, interpreta a la princesa Jazmín, heroína de Disney en 2019: graciosa, valiente, con una hermosa voz y gran belleza.

Y Will Smith no defrauda como el genio azul al que en la versión animada le dio vida el fallecido actor Robbin Williams.

También destaca el vestuario realizado por Michael Wilkinson, un desfile de animales completamente digital –con un mono Abu muy bien logrado, el tigre Rajah y una estupenda alfombra mágica– y las buenas actuaciones de la ex comediante de Saturday Night Live, Nasim Pedrad, como una doncella, y de Billy Magnussen en su rol de príncipe. Además, las coreografías, creadas por Jamal Sims reviven perfectamente la película original, e incluso son más imponentes, gracias a todos los recursos visuales que ofrece hoy la tecnología.

Las clásicas canciones de Alan Menken de la cinta original, incluyendo “Friend Like Me”, “Prince Ali” y “A Whole New World” están incluidas en la banda sonora, así como “Speechless”, un nuevo tema interpretado por Jasmine.