Kourtney a Kim Kardashian: Eres un ser humano malévolo y perturbado 

Kim Kardashian, empresaria estadounidense, criticó este jueves a su hermana Kourtney Kardashian por poseer una vida diferente al de sus hermanas en la que no trabaja y solo cría a sus hijos en la temporada número 15 del programa de televisión Keeping Up With the Kardashians .

"No estoy acá para que mi perra familia me trate como una mierda. Kim diciendo que yo soy la menos interesante ¿Quién habla así?", confesó durante una llamada telefónica Kourtney a Khloé.

Khloé explicó que Kim solo está molesta porque Kourtney tiene valores distintos al de sus miembros familiares, así lo reseñó E Online.

"Escogí ser la madre de mis tres hijos. No estoy aquí buscando otro trabajo. Ya trabajo lo suficiente, más de lo que me gustaría", comentó Kourtney.

La esposa de Kanye West comentó que su hermana mayor no hace nada. Igualemente, le exigió que tenga un poco de comprensión por la gente que sí hace.

"Eres un ser humano malévolo y perturbado. No estoy de acuerdo con quien eres como ser humano", dijo Kourney.

La madre de Saint y North West calificó a su hermana Kourtney como una "lunática". también reveló que hará una tarjeta de navidad solo con los West.

