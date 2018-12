Kim Kardashian posó con un vestido transparente en Instagram

Kim Kardashian, famosa modelo y empresaria estadounidense, publicó en Instagram una foto en la que posa casi desnuda con un vestido de transparente.

La estrella del reality Keeping Up With The Kardashians mostró su cuerpo con un vestido completamente transparente con adornos de cristal, que cubren sus partes íntimas.

La imagen ya cuenta con más de 3 millones de likes y miles de comentarios.