Kim Kardashian confesó durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres que a su esposo Kanye West, no le gusta que publique fotos en ropa interior en redes sociales.

“Él siempre quiere que sea yo y me sienta segura y nos estamos divirtiendo pero por el otro también le molesta”, dijo la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

La empresaria estadounidense indicó que tiene etapas en las que es conservadora en las redes sociales y otras en las que se siente más segura de sí misma y por eso lo comparte con sus seguidores.

“A veces digo, 'Ok, voy a ser más conservadora en Instagram' y a veces, si me siento muy bien conmigo misma, siento la necesidad de exponerlo. Entonces publico alguna foto y entonces él se enoja. Pero después… tú entiendes, es un ciclo”, explicó.

